Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотников ввели в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и подмосковном Жуковском.
Прошедшей ночью средства ПВО сбили 110 дронов противника самолетного типа над 13 регионами России. Над Московским регионом были уничтожены 13 беспилотников ВСУ.