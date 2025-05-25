Средства ПВО сбили еще два украинских беспилотника, летевших на Москву Спецоперация сегодня в 17:25

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.