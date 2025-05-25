110 украинских беспилотников перехватили в РФ за ночь

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО с 00:00 до 07:00.

16 БПЛА уничтожили над Тульской областью, по 14 — над Брянской и Калужской областями, по 13 — над Московским регионом и Тверской областью, по 10 — над Белгородской и Курской областями, восемь — над Орловской областью, семь — над Крымом, два — над Смоленской областью, по одному — над Липецкой, Нижегородской и Новгородской областями.

Кроме того, с 20:00 24 мая до 00:00 25 мая над регионами России уничтожено 95 беспилотников ВСУ.