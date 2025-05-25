Минобороны: над регионами России уничтожено 95 украинских БПЛА

Силы ПВО с 20:00 мск 24 мая до 00:00 25 мая уничтожили и перехватили над российскими регионами 95 украинских беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны страны.

В частности, 30 беспилотников сбили в небе над Брянской области, 20 — над Белгородской областью, 17 беспилотников уничтожили над Курской областью, 2 — над территорией Московского региона.

Ранее силы ПВО сбили еще 4 украинских беспилотника, летевших на Москву.

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на полеты.