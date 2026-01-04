Средства ПВО сбили еще 7 беспилотников, летевших на Москву
Фото - © РИА Новости
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили семь вражеских дронов, летевших в направлении столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ранее власти мегаполиса заявили об отражении массированной атаки беспилотников. Так, система ПВО Минобороны уничтожила 16 дронов, которые летели в сторону Москвы.
В связи с массированной атакой БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.
