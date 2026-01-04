сегодня в 17:10

Средства ПВО сбили еще 7 беспилотников, летевших на Москву

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили семь вражеских дронов, летевших в направлении столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее власти мегаполиса заявили об отражении массированной атаки беспилотников. Так, система ПВО Минобороны уничтожила 16 дронов, которые летели в сторону Москвы.

В связи с массированной атакой БПЛА в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты.

