Столица под атакой: ПВО перехватила 16 беспилотников, летевших на Москву

сегодня в 16:20

Система ПВО Минобороны уничтожила 16 дронов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Массированный налет беспилотников на город зафиксирован днем в воскресенье.

На месте падения обломков сбитых БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее ПВО перехватили 42 дрона над девятью регионами РФ в воскресенье утром. Беспилотники сбили с 07:00 до 9:00 по московскому времени.

