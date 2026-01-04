Столица под атакой: ПВО перехватила 16 беспилотников, летевших на Москву
Собянин: отражена атака 16 БПЛА на Москву
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Система ПВО Минобороны уничтожила 16 дронов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Массированный налет беспилотников на город зафиксирован днем в воскресенье.
На месте падения обломков сбитых БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
Ранее ПВО перехватили 42 дрона над девятью регионами РФ в воскресенье утром. Беспилотники сбили с 07:00 до 9:00 по московскому времени.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.