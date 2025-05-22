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Средства ПВО сбили еще 3 беспилотника ВСУ, летевших на Москву

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили еще 3 украинских беспилотника, которые летели в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков сбитых вражеских дронов работают столичные экстренные службы.

Прошедшей ночью средства ПВО сбили 105 дронов противника самолетного типа над регионами РФ. Из них 35 — над Московским регионом. ВСУ вторые сутки подряд продолжают попытки массированной атаки БПЛА на Москву. В столичных аэропортах на фоне атак вражеских дронов задержали и отменили более 160 рейсов.