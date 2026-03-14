Средства ПВО перехватили 2 украинских беспилотника, летевших на Москву

сегодня в 12:39

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и перехватили два украинских беспилотника, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Москве операторы связи начали рассылать абонентам сообщения с «белыми списками сайтов», работающих во время ограничения интернета.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью над 10 российскими регионами, Черным и Азовским морями сбили 87 украинских БПЛА самолетного типа. Наибольшее число вражеских дронов ликвидировали над Азовским морем — 31.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.