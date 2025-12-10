Средства ПВО ликвидировали летевший на Москву украинский беспилотник

сегодня в 08:15

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник, который летел на Москву. Зафиксировано падение обломков, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

На месте, где были найдены обломки, работают сотрудники экстренных служб.

9 декабря Собянин сообщал о сбитии четырех украинских беспилотников. Они летели по направлению к российской столице.

Средства ПВО сбили 20 БПЛА ВСУ в регионах РФ за минувшую ночь. Один из них ликвидирован над Московским регионом.

