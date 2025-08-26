сегодня в 08:27

Сразу 8 вражеских БПЛА сбили над Крымом всего за полчаса

Над Крымом сбили сразу восемь вражеских беспилотников. Они пытались атаковать полуостров в период с 7:00 до 07:30, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили 43 беспилотника в небе над Россией. Их ликвидировали с 00:00 до 06:10 вторника.

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в регионе отразили налет украинских беспилотников. Из-за этой атаки повреждена одна хозпостройка. Жертв нет.

Ранее операторы дронов «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ рядом со Звановкой в Донецкой Народной Республике. Солдаты противника шли к передовым позициям. Спецоперация на Украине продолжается.