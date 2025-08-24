сегодня в 19:01

Российские операторы дронов ликвидировали группу пехоты ВСУ у Звановки в ДНР

Операторы дронов «Южной» группировки войск уничтожили группу пехоты ВСУ рядом со Звановкой в Донецкой Народной Республике. Солдаты противника шли к передовым позициям, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Там боевики должны были пройти ротацию. Однако солдат ВСУ уничтожили с использованием ударного беспилотника.

Через несколько часов боевики противника опять попытались провести ротацию. Но и другую группу солдат ВСУ атаковали операторы БПЛА.

Ранее российские войска освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР. Противника из первого населенного пункта выбивали бойцы группировки войск «Запад», а из второй — «Юг».