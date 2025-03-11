Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о том, зачем Украина массировано атаковала страну беспилотниками в преддверии переговоров. Официальный представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Киев, сообщает «Царьград» .

«Спросите у киевского режима», — ответил Песков.

Он также подчеркнул, что главе государства Владимиру Путину доложено об атаке беспилотников на Подмосковье и столицу. По словам пресс-секретаря, это естественно, что главнокомандующему докладывают о таком.

Как ранее заявили в Минобороны России, прошлой ночью в небе над Россией перехватили 337 беспилотников ВСУ. Над территорией Московского региона ликвидировали 91 дрон.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, атака беспилотников противника показывает, что российская армия берет свое на поле боя. Она добавила, что теперь спонсоры Киева могут увидеть, что в будущем будут иметь дело «с сорвавшимся с цепи».