Спрятавший труп в авто Куценко убийца попросил отправить его на СВО

Альберт А., подозреваемый в убийстве женщины, труп которой спрятал в машине Гоши Куценко в Москве, попросил отправить его на СВО, сообщает SHOT .

В понедельник в Дорогомиловском суде прошло заседание по поводу избрания задержанному меры пресечения. Альберт прятал свое лицо от журналистов за листком бумаги.

Мужчина попросил суд отправить его в зону спецоперации.

Труп женщины нашли в машине, припаркованной на Кутузовском проспекте, 19 января. Авто принадлежит актеру Гоше Куценко.

Вскрылось, что в машину пробрался Альберт А., 30-летний безработный из Казани. Он жил в авто около недели, регулярно водил туда женщин, а последнюю свою гостью зарезал. Мужчину задержали.

Убитая — 36-летняя Дарья Ш. Она согласилась выпить с Альбертом, но в ходе встречи поссорилась с ним, из-за чего мужчина зарезал свою знакомую.