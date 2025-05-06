Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Дзержинска
Фото - © РИА Новости
Российские войска продвигаются на донецком направлении. Они прорвали линию обороны ВСУ между Димитровом (украинское название — Мирноград) и Дзержинском (украинское название — Торецк). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, сообщает РИА Новости.
По его словам, ВС РФ достигли больших успехов на данном участке. Российские войска сумели прорвать «серьезную линию обороны» у противника.
Между тем глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются также на красноармейском и константиновском направлениях.
Ранее ВС РФ взяли под контроль Лысовку в ДНР. Населенный пункт освобождали подразделения «Центральной» группировки войск.