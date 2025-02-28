Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Сотрудники МБУ по содержанию территорий Подмосковья отправили помощь в зону СВО

Очередную посылку гуманитарной помощи на нужды бойцов и мирных жителей в зоне специальной военной операции собрали сотрудники одного из подмосковных учреждений по содержанию территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В формировании и отправке груза также приняли участие неравнодушные жители округа, представители администрации и местного благотворительного фонда.

Бойцам собрали все самое необходимое: медицинские препараты, гипс, антидроновые одеяла и даже подарки в честь Дня защитника отечества. Не оставили без внимания участники сбора и мирных жителей. Для мам и грудничков, находящихся в приграничной зоне, упаковали детскую одежду, питание, смеси, пеленки и памперсы.

Сотрудник МБУ на своем авто транспортировал посылку на территорию города Горловка Донецкой народной Республики. Для учреждения это уже третий сбор гуманитарной помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.