Собянин сообщил о еще пяти сбитых беспилотниках ВСУ
На подлете к Москве сбиты еще пять беспилотников ВСУ
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В городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака пяти беспилотников ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ПВО сбила беспилотник в Раменском городском округе, летевший на Москву, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Через несколько минут он сообщил о еще четырех сбитых дронах.
Ранее система ПВО сбила шесть украинских дронов в Раменском округе.
Пострадавших и разрушений от упавших обломков нет.