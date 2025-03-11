Собянин сообщил о еще пяти сбитых беспилотниках ВСУ

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На подлете к Москве сбиты еще пять беспилотников ВСУ

В городском округе Домодедово и Раменском городском округе отражена атака пяти беспилотников ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

ПВО сбила беспилотник в Раменском городском округе, летевший на Москву, — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Через несколько минут он сообщил о еще четырех сбитых дронах.

Ранее система ПВО сбила шесть украинских дронов в Раменском округе.

Пострадавших и разрушений от упавших обломков нет.