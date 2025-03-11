ПВО отразила воздушную атаку на Москву

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Система ПВО сбила шесть беспилотников в Раменском округе

Система ПВО сбила шесть беспилотников в Раменском округе Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Обломки сбитых дронов упали на землю. Предварительно разрушений и пострадавших нет, уточнил мэр Москвы.

Ранее сообщалось об атаках дронов ВСУ на Курск и Рязань. О возможных последствиях налетов пока ничего не известно.