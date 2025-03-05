Sky News: ВСУ больше не смогут наносить удары ракетами вглубь России

Из-за приостановки передачи разведывательных данных Соединенных Штатов Украине, ВСУ лишатся информации, необходимой для атак вглубь России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Sky News.

Пауза в передаче разведывательных данных Украине носит избирательный характер. Однако у ВСУ больше не будет ряда чувствительных данных.

Глава ЦРУ Рэтклифф 5 марта подтвердил, что Соединенные Штаты перестали отправлять разведывательные данные Украине. Паузу поставили как на «военном фронте», так и в области разведки.

Ранее Financial Times сообщало, что США продолжат делиться разведданными по России и Украине с ближайшими союзниками.