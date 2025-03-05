Fox News: глава ЦРУ Рэтклифф подтвердил остановку передачи разведданных Украине

Руководитель ЦРУ Джон Ли Рэтклифф подтвердил, что отправка американских разведывательных данных Украине приостановлена. Пауза поставлена на «военном фронте» и в области разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пост в соцсети Х журналистки телеканала Fox News Джеки Хайнрич.

Приостановку сделали для того, чтобы добиться ответственности от всех сторон за подписание мирного соглашения.

Financial Times писало, что США перестали поставлять разведданные Киеву. Однако работать в отношении России и Украины американские спецслужбы все равно будут. Соединенные Штаты планируют передавать информацию своим союзникам.

В ночь на 4 марта США полностью приостановили поставки военной помощи Украине. Этот факт может спровоцировать потерю территорий Киевом.