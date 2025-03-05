FT: США продолжат делиться разведданными о РФ и Украине с союзниками

Соединенные Штаты действительно перестали поставлять разведывательные данные Украине. Однако работа в отношении Москвы и Киева все равно ведется, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times (FT).

Соединенные Штаты будут и дальше делиться разведывательными данными, касающимися России и Украины, с ближайшими союзниками.

По данным The New York Times, слова президента соседней страны Владимира Зеленского о том, что ему «досадно» из-за конфликта произошедшего 28 февраля в Белом доме, не повлияли на главу США Дональда Трампа. Он не стал отменять заморозку военной помощи для Украины.

В ночь на 4 марта Соединенные Штаты полностью поставили на паузу отправку военной помощи Украине. Ранее Politico сообщало, что это может привести к потере территорий.