Извинения не помогли: США не стали отменять заморозку помощи Украине

По информации издания The New York Times, заявления главы Украины Владимира Зеленского о том, что ему «досадно» из-за ссоры в Белом доме, не повлияли на президента США Дональда Трампа. Он не стал отменять заморозку военной помощи для Украины, сообщает РИА Новости .

Зеленский заявил, что испытывает «досаду» из-за скандала, который устроил в Вашингтоне. Он подчеркнул, что готов работать над достижением мира «под сильным руководством Трампа». Американский лидер положительно отнесся к словам президента Украины, но не спешит возобновлять поставки военной помощи стране.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать соглашение с США по редкоземельным металлам, но этого не произошло. Глава киевского режима вступил в полемику с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Он дал понять, что не готов к миру. В итоге Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Президент США «перекрыл» военные поставки Украине. Позже Трамп заявил во время обращения к конгрессу, что получил письмо от Зеленского. В нем политик сказал, что Украина готова к мирным переговорам.