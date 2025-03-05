Американские политики тайно связались с Зеленским после ссоры с Трампом

CNN: политики из США в тайне связались с Зеленским после конфликта с Трампом

Политики и чиновники из Соединенных Штатов в тайне контактировали с президентом Украины Владимиром Зеленским после конфликта, который произошел 28 февраля в Белом доме с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Среди чиновников, которые контактировали с Зеленским после конфликта, был специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог. Политики говорили, что Киеву необходимо стабилизировать отношения с Вашингтоном.

Во время обращения к конгрессу Трамп сказал, что получил письмо от Зеленского. В нем политик сказал, что Украина готова к мирным переговорам.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон поедут на переговоры с Трампом в Вашингтон вместе с Зеленским. Они планируют показать главе США план мирного урегулирования конфликта.