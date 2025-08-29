Силы ПВО за три часа сбили 19 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны за 3 часа с 21.00 мск четверга сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Украинские беспилотники сбили над Брянской, Ростовской, Тульской, Орловской, Курской областями и Крымом.

«28 августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над Самарской областью. Суммарно за ночь над регионами РФ были ликвидированы 102 украинских БПЛА.