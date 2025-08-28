сегодня в 07:48

Средства ПВО уничтожили за ночь 102 БПЛА ВСУ над регионами России

С 23:00 27 августа до 07:00 28 августа средства ПВО перехватили и сбили 102 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

22 беспилотника ВСУ ликвидировали над Черным морем. По 21 БПЛА сбили над Ростовской и Самарской областями.

18 беспилотников ВСУ сбили над Краснодарским краем. 11 БПЛА ликвидировали над Крымом.

По три беспилотника сбили над Воронежской, Саратовской областями. Два БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. Один беспилотник сбили над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что средства ПВО отбили удар БПЛА ВСУ в трех районах Ростовской области. В населенном пункте Маньково-Колитвенское фрагменты беспилотника упали на крышу дома и повредили электропроводку.