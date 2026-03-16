сегодня в 05:56

Силы ПВО уничтожили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Еще четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», — сообщил он.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО продолжают отражать атаку представителей киевского режима по Москве. Уничтожены еще три беспилотника на подлете к городу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.