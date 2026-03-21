Силы ПВО уничтожили 6 БПЛА, летевших на Москву
Система противовоздушной обороны уничтожила 6 БПЛА, летевших на российскую столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Вечером 20 марта в Московской области объявили беспилотную опасность. Жителей региона призвали проявлять бдительность.
Ранее глава муниципального округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева заявила, что в небе над м. о. сбили три украинских беспилотника. Средства ПВО продолжили работать.
