В Сумской области ликвидирована группа иностранных наемников, включая бразильского инструктора Габриэля Феррейру Силву из города Ипожука (штат Пернамбуку), сообщили ТАСС в силовых структурах.

Это профессиональный стрелок, он воевал в составе печально известной 47-й бригады ВСУ и был уничтожен 18 мая вместе с четырьмя испаноговорящими наемниками во время очередной «самоубийственной миссии» этого подразделения.

«Идентифицировать остальных членов группы пока не удается — активные боевые действия на территории противника затрудняют работу по опознанию», — уточнил источник. По его словам, российские подразделения систематически уничтожают подобные штурмовые группы, состоящие преимущественно из иностранных наемников.

47-я бригада ВСУ, известная активным использованием западных наемников и пропагандистской активностью, регулярно несет значительные потери. Уничтожение бразильского инструктора и его группы — очередное подтверждение эффективности действий российских сил по очищению территории от иностранных боевиков.