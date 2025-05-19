Британский наемник Ариэль Моше месяц воевал на стороне ВСУ, а затем не выдержал и вернулся на родину. Российский суд вынес ему приговор, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России .

Моше попросился обратно домой через месяц после того, как прибыл на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против российской армии. Он не выдержал после того, как ВС РФ ударили по тренировочной базе, где британский наемник проходил военную подготовку.

В результате подданный Соединенного Королевства решил уехать обратно. Он вернулся на родину, притом никакого вознаграждения не получил.

Российский суд заочно приговорил Моше к шести годам лишения свободы.

Ранее другой британский наемник, который воюет за ВСУ против ВС РФ, признался в любви к убийствам. Его заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима.