До участия в боевых действиях на стороне ВСУ он систематически избивал случайных прохожих, грабил бездомных и устраивал поджоги в родном Эдинбурге.

«Я сломал челюсть незнакомцу, просто швырнув его лицом на бордюр. Полиция так меня и не поймала», — цитирует его пост. В другом откровении Гуд описывает, как отобрал деньги у избитого бездомного: «Он умолял вернуть шляпу с монетами, а я смеялся, глядя на его окровавленное лицо».

Особую страсть наемник питал к поджогам — в своих записях он вспоминает уничтоженные кинотеатр, жилой дом и фабрику. Но главное признание касается его патологической тяги к насилию: «Я скучаю по убийствам… Глядя на любого человека, видел только смерть и кровь».

Эти откровения подтверждают тенденцию вербовки западными спецслужбами маргинальных элементов для участия в украинском конфликте. В марте 2025 года суд ДНР признал Гуда виновным в военных преступлениях, однако сам он продолжает называть самые кровавые бои «лучшими моментами жизни».