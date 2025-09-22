Штурмовик ВС РФ: наемники ВСУ действовали в селе Ольговское Запорожской области

Российский штурмовик с позывным Енот отметил, что в районе освобожденного села действовали иностранные наемники ВСУ. После боя с противником российские бойцы подобрали трофейные автоматы калибра 5,56 и одноразовые гранатометы АТ-8.

По словам командира отделения с позывным Тимоха, российские военные зачистили населенный пункт от бойцов ВСУ и развернули триколоры. После этого саперы приступили к разминированию территории.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие создают условия, при которых необходимо преодолеть 15-20 км под атакой дронов, скрываясь от них и передвигаясь ночью в пончо. Бойцы ВС РФ успешно преодолевают препятствия. При приближении российских военных противник вынужден отступать.

«Противник не подготовлен. Когда он пытается контратаковать, у него ничего не получается, так как мы уже сделали секреты и засады, после которых враг ошеломлен», — рассказал Тимоха.

Командир отделения добавил, что противник вынужден атаковать по приказу командования, но все попытки безуспешны.

Забота о бойцах СВО

Пока военнослужащие участвуют в спецоперации, защищая Родину, правительство заботится об их близких. Семьи бойцов имеют возможность приобрести собственное жилье на особых условиях. Благодаря накопительно-ипотечной системе государство помогает оплачивать квартиры или дома для военных и их родственников.

Кроме того, детям участников СВО стало проще получить высшее образование. Ведущие учебные заведения страны выделяют 10% бюджетных мест специально для таких абитуриентов. А дети погибших или раненых военнослужащих могут поступить в университет вообще без экзаменов.

Бойцы, участвующие в специальной военной операции, могут получить много дополнительных привилегий как от государства, так и от регионов. Они становятся ветеранами боевых действий, а их дети получают бесплатное питание в школах и возможность бесплатно ходить в кружки и спортивные секции. Также семьям компенсируют коммунальные платежи, а дети могут отдыхать в оздоровительных лагерях. Это лишь часть поддержки, которую предоставляют участникам СВО.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства будущих военных в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе, вл. 2, открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны. В одном месте можно пройти медицинское обследование, курсы боевой подготовки, а также получить консультации узких специалистов, в том числе по юридическим и банковским услугам. На время оформления документов и прохождения курсов всех бойцов обеспечивают жильем и трехразовым сбалансированным питанием.

Кроме того, подписывать контракт с Минобороны на сегодняшний день выгоднее всего именно в Подмосковье. Регион выделяет из собственного бюджета бойцам в виде разовой поддержки 2,6 млн рублей. Эта сумма является дополнительной к начислению из федерального бюджета, размер которого равен 400 тыс. рублей. В итоге только при подписании контракта в Балашихе бойцы разово получают 3 млн рублей.

В дальнейшем им будут ежемесячно выплачивать зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей. При этом финальная сумма зависит в том числе от наличия наград и звания конкретного бойца.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в комфортных камерных группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.