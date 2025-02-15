Штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным Пончик заявил, что при отходе из населенного пункта Новоивановка Суджанского района украинские военнослужащие вымещали свои неудачи на фронте на мирных жителях, сообщает РИА Новости .

«На одной из точек в Новоивановке мы обнаружили двух женщин, одна — с перебитыми ногами. Расспросили. По их словам, вэсэушники, когда вторглись в село, не проявляли жестокости к местным, только мародерили», — рассказал военнослужащий.

Морпех добавил, что из-за российского продвижения украинские боевики начали вымещать свои «психи» и недовольство на мирных жителях. Женщина шла по улице, и когда военный задал ей вопрос, является ли она русской, женщина уверенно ответила «да». После этого боец ВСУ произвел очередь по ее ногам с расстояния в 15 метров.

12 декабря прошлого года в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск «Север» освободили от ВСУ населенный пункт Новоивановка в Курской области.

Ранее съемочная группа «Первого канала» подверглась атаке украинских военнослужащих в населенном пункте Черкасская Конопелька Суджанского района Курской области. В результате атаки дрона ранения получил оператор.