Российские военные продолжают разгром формирований противника на территории Курской области.

Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны украинской армии. Противник располагался в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово и других.

Ранее механик-водитель с позывным Робин на краснолиманском направлении спецоперации попал под обстрел. Боец остался без руки, но смог увести танк с линии огня и спасти экипаж.