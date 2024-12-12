Башкирский танкист лишился руки, но вывел машину с линии огня в зоне СВО

Механик-водитель с позывным Робин во время выполнения поставленной задачи на краснолиманском участке СВО с танковым экипажем попал под обстрел. Он остался без руки, но смог увести танк с линии огня и спасти себя и сослуживцев, сообщает РИА Новости .

Военный служит в башкирском танковом батальоне имени Сергея Зорина группировки войск «Запад».

«Совсем недавно выкатывались на прямую наводку, механик-водитель получил травму. Экипаж контужен был», — рассказал командир батальона, полковник Александр Сопин.

Он добавил, что водитель выводил танк из-под огня примерно 400-500 метров.

Как уточнил командир взвода с позывным Подхват, Робин вел танк под обстрелами и атаками украинских дронов-камикадзе до тех пор, пока не потерял сознание. После этого экипаж решит вытащить водителя и выйти из машины.

По словам военного, на сегодняшний день водитель-механик проходит реабилитацию в столичном госпитале. Сослуживцы постоянно с ним созваниваются.

«Решили, что это общий наш день рождения будет», — сказал Подхват.