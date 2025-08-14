Штаб Южного военного округа был целью атаки ВСУ на Ростов-на-Дону

Беспилотник противника при атаке на Ростов-на-Дону изначально был нацелен на штаб Южного военного округа, сообщает Mash .

Однако над центром города БПЛА вдруг резко сменил траекторию полета и упал целенаправленно на жилой шестиэтажный дом. Удар дрона пришелся в район четвертого и пятого этажей. Из-за этого повреждено минимум 10 квартир, есть пострадавшие, в том числе ребенок.

ВСУ для атаки на город применили БПЛА «Летучая лисица». Его вес составляет от 306 кг без взрывчатки, он может пролететь до 1700 км, максимальная скорость — до 220 км/ч.

Утром в четверг дрон врезался в крышу жилого дома в Ростове-на-Дону. Повреждено минимум 10 квартир. Пострадали 13 человек. Весь удар при атаке на себя принял парапет крыши.