Shot: ВСУ атакуют Татарстан
Над Елабугой сработали системы ПВО
Жители Елабуги в Татарстане сообщили о массированной работе систем ПВО и мощных взрывах в небе над городом, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным очевидцев, воздушная тревога началась около 22:40 по местному времени.
На фоне происходящего аэропорт Нижнекамска (Бегишево) полностью прекратил прием и отправку рейсов. Ограничения были введены незадолго до сообщений о взрывах.
Официальные власти Татарстана и Минобороны России пока не прокомментировали ситуацию.
Это уже не первая попытка атаки украинских беспилотников на объекты в глубине территории России. Ранее аналогичные инциденты фиксировались в Москве и области.