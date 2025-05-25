Shot: ВСУ атакуют Татарстан

сегодня в 23:20

Жители Елабуги в Татарстане сообщили о массированной работе систем ПВО и мощных взрывах в небе над городом, сообщает Telegram-канал Shot .

По данным очевидцев, воздушная тревога началась около 22:40 по местному времени.

На фоне происходящего аэропорт Нижнекамска (Бегишево) полностью прекратил прием и отправку рейсов. Ограничения были введены незадолго до сообщений о взрывах.

Официальные власти Татарстана и Минобороны России пока не прокомментировали ситуацию.

Это уже не первая попытка атаки украинских беспилотников на объекты в глубине территории России. Ранее аналогичные инциденты фиксировались в Москве и области.