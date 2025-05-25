Сергей Собянин сообщил об отражении новой атаки дронов на Москву

сегодня в 22:20

ПВО сбила два беспилотника над Москвой, обломки упали в черте города

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попытке атаки столицы с использованием беспилотников.

«ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Это уже не первый случай, когда столица в воскресенье подвергается атакам ВСУ с воздуха - всего за день было сбито 10 дронов.