Введены временные ограничения на полеты в аэропортах Ярославля и Нижнекамска

сегодня в 23:14

Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамск и Ярославль, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности гражданской авиации, указано в сообщении ведомства.

Ранее действовали ограничения в трёх основных аэропортах Московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковский.

К настоящему моменту в этих аэропортах ограничения сняты, воздушные гавани столичного региона работают в штатном режиме.