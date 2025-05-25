Введены временные ограничения на полеты в аэропортах Ярославля и Нижнекамска
Аэропорты Ярославля и Нижнекамска временно прекратили работу
Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамск и Ярославль, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Эти меры приняты для обеспечения безопасности гражданской авиации, указано в сообщении ведомства.
Ранее действовали ограничения в трёх основных аэропортах Московского авиаузла — Внуково, Домодедово и Жуковский.
К настоящему моменту в этих аэропортах ограничения сняты, воздушные гавани столичного региона работают в штатном режиме.