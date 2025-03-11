Сгорело более 20 авто: видео последствий атаки БПЛА по «Мираторгу» в Подмосковье

сегодня в 10:52

Опубликовано видео последствий атаки дронов по «Мираторгу» в Подмосковье

SHOT опубликовал видеоролики последствий атаки украинских беспилотников по парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово.

Там выгорело полностью свыше 20 автомобилей.

На видео снята парковка, видно, как полыхают автомобили. На месте находятся пожарные и скорая помощь. От загоревшихся авто поднимается густой черный дым.

«Мираторг» подтвердил гибель своего сотрудника при атаке дронов на Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о смерти 50-летнего мужчины в больнице Видного. Врачи до конца боролись за жизнь пострадавшего во время атаки беспилотников — его сердце запускали четыре раза.

«Соболезнования родным и близким», — сказал Воробьев.