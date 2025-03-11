сегодня в 10:06

«Мираторг» подтвердил гибель своего сотрудника при атаке дронов на Подмосковье

В результате падения обломков беспилотника на территорию дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в Домодедове погиб один из сотрудников, сообщается на сайте компании .

Обломки БПЛА упали в 05:14 во вторник.

Двое пострадавших сотрудников доставлены в больницы Видного и Домодедова. Там им оказывают необходимую медпомощь.

Со стороны «Мираторга» также будет оказана поддержка и материальная помощь семьям погибшего и раненых работников.

На месте ЧП сейчас трудятся сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.

В течение нескольких часов дистрибьютерский центр компании восстановит свою работу.

Ранее Минобороны России заявило, что над территорией Московской области уничтожили 91 дрон противника за прошлую ночь.

Как уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, максимальное количество пострадавших и самый большой ущерб наблюдаются в 3 муниципалитетах региона. В Ленинском округе пострадали 6 человек, среди которых и 4-летний малыш. В Раменском за медпомощью обратились 5 человек, у них выявили реакцию на стресс, но обошлось без ранений.

«Домодедово. Парковка рядом с производственным комплексом и РЦ компании „Мираторг“ в с. Ям. Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали», — сказал губернатор.