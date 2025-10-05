Серия взрывов прогремела в украинском Ивано-Франковске

сегодня в 08:56

Новая серия взрывов была слышна в городе Ивано-Франковск в западной части Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказал украинский телеканал «Общественное». Подробностей происшествия нет.

Ранее ВС РФ ударили беспилотниками и ракетами по военным заводам в Днепре и Николаеве на Украине. Были слышны несколько десятков взрывов.

Также нефтебаза загорелась после удара ВС России в Черниговской области. Жители услышали десятки взрывов.

