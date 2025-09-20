сегодня в 08:21

ВС РФ ударили БПЛА и ракетами по военным заводам в Днепре и Николаеве на Украине

Российские войска ночью, предположительно, нанесли удар БПЛА и крылатыми ракетами по целям на территории Украины. Были задействованы около 50 беспилотников и десятки Х-101, сообщает SHOT .

Зафиксированы мощные пожары на промышленных и военных объектах после ударов по Днепру. Согласно интернет-картам пожаров NASA, были атакованы «Южный машиностроительный завод» и предприятие «Полимермаш». После удара заметили зарево. Также начались проблемы с электричеством.

Несколько десятков взрывов услышали жители Николаева. Под удар попало промышленное предприятие. Еще взрывы слышали в Борисполе, Киеве и Павлограде.

Помимо этого, российские войска нанесли удары по Черкасской, Сумской, Одесской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областям. Минобороны РФ комбинированный удар еще не подтверждало.

