Нефтебаза загорелась после удара ВС РФ в Черниговской области Украины
Фото - © скриншот
Российские войска нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области. Местные жители услышали десятки взрывов, сообщает SHOT.
Российские беспилотники попали в резервуары нефтебазы в Бахмаче в Черниговской области. Оттуда Украина поставляла топливо моторизованным и танковым формированиям ВСУ в Сумской области.
Помимо этого, российские войска, предположительно нанесли удары по транспортной инфраструктуре в Чернигове. Минобороны факт удара не подтверждало.
На опубликованной записи видно, что нефтебаза горит. От нее исходит черный дым.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.