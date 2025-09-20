сегодня в 18:52

Нефтебаза загорелась после удара ВС РФ в Черниговской области Украины

Российские войска нанесли удар по нефтебазе в Черниговской области. Местные жители услышали десятки взрывов, сообщает SHOT .

Российские беспилотники попали в резервуары нефтебазы в Бахмаче в Черниговской области. Оттуда Украина поставляла топливо моторизованным и танковым формированиям ВСУ в Сумской области.

Помимо этого, российские войска, предположительно нанесли удары по транспортной инфраструктуре в Чернигове. Минобороны факт удара не подтверждало.

На опубликованной записи видно, что нефтебаза горит. От нее исходит черный дым.

