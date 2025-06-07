Сенатор Климов пояснил, почему Украина отказалась принимать тела бойцов ВСУ

Зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов считает, что перенос украинскими властями обмена телами погибших говорит о реальном размере военной катастрофы для противника, там так отказываются признать размеры потерь. Об этом сообщает ТАСС .

«Что такое 6 тыс. (тел — ред.)? Столько же погибло советских солдат за пять (из десяти) лет войны в Афганистане. А тут такое количество за достаточно короткий период и на относительно небольшом участке фронта», — пояснил Климов.

Он добавил, что это еще не все тела украинских бойцов, часть погибших осталась на местах.

По словам сенатора, данное число выглядит большим и на фоне озвучиваемых президентом Украины Владимиром Зеленским данных страны о потерях в конфликте. Это, а еще заявления американского президента Дональда Трампа по украинскому вопросу, вызывают нервозность и панику в Киеве.

Ранее глава делегации на переговорах с Украиной, помощник российского лидера Владимир Мединский сказал, что Киев неожиданно для РФ перенес на неопределенный срок приемку замороженных 6 тыс. тел бойцов, а также обмен военнопленными. Позднее представитель украинского Координационного центра Петр Яценко заявил, что обмен пленными и телами бойцов с РФ решено перенести на предстоящую неделю.