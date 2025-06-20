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Сбит второй беспилотник, летевший в сторону Москвы

Российские средства ПВО успешно уничтожили еще один беспилотник. Он летел по направлению к Москве, написал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Когда был сбит прошлый беспилотник, его обломки упали на землю. Тогда на место происшествия отправились работники городских служб.

Есть ли разрушения или пострадавшие из-за второго беспилотника, пока неизвестно.

За прошедшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили 61 беспилотник противника. Устройства были самолетного типа.