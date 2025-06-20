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Минобороны РФ: средства ПВО сбили 61 украинский БПЛА над Россией за ночь

С 20:00 19 июня до 07:00 20 июня средства ПВО сбили и перехватили 61 беспилотник ВСУ. Устройства были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

22 беспилотника уничтожили над Орловской областью, 14 над Курской. Семь беспилотников сбили под Белгородом, пять под Воронежем.

По три БПЛА уничтожили над Волгоградской, Тульской, Ростовской, Брянской областями. Один беспилотник сбили в Московском регионе.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Слюсарь сообщил, что в ночь на 20 июня системы ПВО предотвратили воздушную атаку на северные районы региона. БПЛА уничтожили в Шолоховском и Кашарском районах.