Власти Москвы: средства ПВО отбили атаку беспилотника, летевшего на столицу
Средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку удара беспилотника ВСУ. Он двигался по направлению к Москве, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
После сбития беспилотника на землю упали его обломки.
На месте происшествия работают сотрудники городских служб.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 61 БПЛА противника над Россией за ночь. Устройства были самолетного типа.