Власти Москвы: средства ПВО отбили атаку беспилотника, летевшего на столицу

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Средства противовоздушной обороны успешно отразили попытку удара беспилотника ВСУ. Он двигался по направлению к Москве, сообщает в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

После сбития беспилотника на землю упали его обломки.

На месте происшествия работают сотрудники городских служб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО перехватили и уничтожили 61 БПЛА противника над Россией за ночь. Устройства были самолетного типа.