Самолет-разведчик НАТО курсирует над Черным морем

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint курсирует над западной частью Черного моря. По его словам, над акваторией могут летать в том числе западные истребители с выключенными транспондерами.

По словам журналиста, сейчас над морем могут курсировать многоцелевые истребители 4-го поколения Eurofighter Typhoon FGR.4, стоящий на вооружении армий Великобритании, Италии, Германии, Испании и Австрии.

Ранее американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint два часа находился в небе у границы с Россией со стороны Финляндии. Борт летел с британской авиабазы Уоддингтон и находился на высоте 10 километров.

Тем временем российская армия освободила населенный пункт Песчаное в ДНР.