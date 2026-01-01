Сальдо: пожар после атаки дронов ВСУ в Хорлах не могли потушить более 6 часов

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате атаки беспилотников ВСУ в населенном пункте Хорлы области в зданиях кафе и гостиницы произошло возгорание, которое не удавалось ликвидировать более 6 часов, сообщает RT .

По словам главы региона, киевский режим совершил террористическую атаку во время новогодней речи российского президента Владимира Путина. До этого первый БПЛА, предположительно разведывательный, завис, а затем рухнул рядом. После этого произошла массированная атака вражеских бронов.

Сальдо подчеркнул, что после теракта украинские разведывательные беспилотники мешали оказывать первую помощь пострадавшим.

Губернатор добавил, что следователи опознают погибших и устанавливают, какими боеприпасами были поражены гражданские объекты.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданиям кафе и гостиницы в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура.

