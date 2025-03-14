Русские наступают: в Сумской области готовятся эвакуировать 8 населенных пунктов

Принятое решение касается Юнаковской и Миропольской территориальных общин в Сумском районе.

По данным областной администрации, эвакуации подлежат 543 человека. Официальной причиной названо ухудшение оперативной обстановки в регионе.

Глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх отметил, что часть жителей отказалась покидать свои дома. По его мнению, такие действия населения «ограничивают деятельность ВСУ».

Российские войска за несколько дней освободили Суджу в Курской области и продолжают продвижение на территории Украины в сторону Сум. Бои ведутся в Басовке, зачистка этого населенного пункта от ВСУ даст возможность ВС РФ взять под контроль дорогу к Сумам и сформировать буферную зону в регионе.