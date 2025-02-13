Российский солдат в одиночку сжег украинский БТР

В Минобороны РФ рассказали, как российский рядовой Александр Кольцов в одиночку смог уничтожить украинский бронетранспортер из ручного гранатомета, пишет ТАСС .

Он занял выгодную огневую позицию с фланга наступающей бронегруппы противника, поэтому его было не видно. Точным выстрелом из ручного гранатомета Кольцов повредил бронетранспортер, а вторым выстрелом поразил боекомплект, уничтожив тем самым боевую машину противника.

Кроме того, в Минобороны рассказали о рядовом Илье Кнутове. Он помог приблизиться российской армии к опорному пункту подразделений ВСУ.

Ранее российский военнослужащий с позывным Калмык с тяжелыми ранениями преодолел расстояние в 3 км, чтобы не оказаться в украинском плену. Бойца подобрали российские разведчики.