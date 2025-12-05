сегодня в 13:18

Российские войска установили контроль над Безымянным в ДНР

Солдаты «Южной» группировки войск ВС РФ успешно освободили населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За неделю ВСУ утратили 1 085 солдат в зоне ответственности «Южной» группировки войск. Также были уничтожены 22 боевые бронемашины, 68 машин и 12 орудий полевой артиллерии противника.

1 декабря российские войска освободили Клиновое в ДНР. Солдатам удалось продвинуться в глубину обороны противника.

С января по 30 ноября 2025 года солдаты ВС РФ освободили 275 населенных пунктов в зоне спецоперации. Над ними был установлен полный контроль.

Наибольшее число территорий удалось освободить в Донецкой Народной Республике. Среди них такие важные населенные пункты, как Северск Малый, Ямполь и Шандриголово.

